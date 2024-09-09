Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к пяти годам колонии за растрату

Советский районный суд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина к пяти годам колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.





Там отметили, что «собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора».





По данным суда, бывший чиновник разработал преступную схему, направленную на растрату в пользу коммерческой организации денежных средств, выделенных из бюджета региона на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».