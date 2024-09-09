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Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к пяти годам колонии за растрату
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Ущерб для бюджета региона составил 79 миллионов рублей undefined
Новости

Экс-замгубернатора Томской области Гурдина приговорили к пяти годам колонии за растрату

Ущерб для бюджета региона составил 79 миллионов рублей

Советский районный суд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина к пяти годам колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.


Там отметили, что «собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора». 


По данным суда, бывший чиновник разработал преступную схему, направленную на растрату в пользу коммерческой организации денежных средств, выделенных из бюджета региона на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

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В ходе следствия и судебного процесса Юрий Гурдин вину не признал. 

#томская область #приговор #растрата
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