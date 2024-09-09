«Пока Женя не вернется, будет там»: Миронов рассказал, где сейчас находится кувалда Пригожина

«На подоконнике в кабинете моем. И всегда будет там. Пока Женя не вернется, будет там», — заявил Миронов.





Политик получил в подарок от Пригожина кувалду 20 января 2023 года. Лидер «Справедливой России — За правду» заявил, что с ее помощью «все вместе мы пробьем брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны». Миронов тогда сфотографировался с кувалдой в руках и отметил, что «от наших действий сейчас зависит будущее России».





Предприниматель Евгений Пригожин погиб при крушении своего бизнес-джета в Тверской области 23 августа 2023 года. Самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, никто не выжил. Похороны Пригожина прошли тайно на Пороховском кладбище, на прощании присутствовали лишь самые близкие люди.