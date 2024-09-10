Жители Раменского пожаловались на неработающие сирены во время атаки украинских беспилотников

Украинские беспилотники этой ночью атаковали многоквартирные дома в подмосковном Раменском. Погибла 46-летняя женщина, а еще три человека пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Жительница пострадавшего дома в Раменском рассказала Daily Storm, что оповещающих сирен об атаке беспилотников не было и поэтому «народ возмущен». В квартире женщины были выбиты стекла на кухне и на балконе, а сама она с грудным ребенком пряталась в ванной.





«Общаюсь с людьми. Ни я, ни они не слышали оповещения. Сирена не сработала. Люди спрашивают, почему не было никакого оповещения. Ничего не было, абсолютно!» — сообщила очевидица.





Она уточнила, что слышала жужжание беспилотников начиная с 02:30 и до пяти утра, и прилеты (с небольшими перерывами) не прекращались. «Сейчас территория оцеплена. Полиция ходила по квартирам и просила, чтобы люди покидали жилища. Люди из нескольких домов эвакуированы. В местном чате пишут, что один из прилетевших БПЛА не взорвался», — рассказала жительница Раменского.





Собеседница добавила, что как только взрывы стихли, они с мужем и ребенком уехали в безопасное место. По словам женщины, несколько балконов в соседнем доме сгорели. От осколков пострадали и припаркованные машины, заметила она.





«Видела, как горел соседний дом. Там, по слухам, в основном квартиры сдавались в аренду. Люди сильно напуганы. Было очень жутко, потому что слышно жужжание беспилотников. Теперь жильцов размещают в пунктах временного пребывания. Один из них — в новой школе рядом с нашими домами. Ее только 1 сентября открыли».





Это второй за последние две недели случай, когда в регионах, атакуемых ВСУ, не прозвучала сирена во время атаки БПЛА. Ранее, 26 августа, на эту проблему жаловались в Саратове. Местная жительница опубликовала видео из дома, в чью сторону летит дрон. Сигнала воздушной тревоги было не слышно. О том, что сирена не работала, также отмечали другие очевидцы атаки БПЛА на объекты Саратова.





Всего средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над девятью регионами РФ: 72 — над Брянской областью, 20 — над Московской, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, 8 — над Белгородской, 7 — над Калужской, 5 — над Воронежской, 4 — над Липецкой и 1 — над Орловской областью, заявили в Минобороны России.





Глава Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что после случившегося в целях безопасности власти решили эвакуировать жителей пяти соседних домов в Раменском. «Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — заверил Воробьев.





Он также пояснил, что имеется небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для этих семей власти предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация, сообщил губернатор. Все расходы будут компенсированы, пообещал он.





Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме по факту массированной атаки украинских БПЛА. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению этого теракта.