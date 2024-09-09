Тайфун на острове Хайнань: туристическая фирма бросила туристку без денег в Китае после отмены планового рейса

В минувшую пятницу, 6 сентября, на китайский остров Хайнань обрушился тайфун «Яги». Больше всего пострадала северная часть региона, там обесточило аэропорт Хайкоу. По этой причине туристы из России с субботы не могут вернуться домой. Собеседница Daily Storm рассказала, как ее туроператор отказался ей помогать. Туристическая компания Ambotis Holidays все отрицает, якобы все их клиенты уже временно находятся в гостиницах до возобновления рейсов.





«Наш туроператор не готов продлить нам тур, а мы не можем вылететь из аэропорта Хайкоу. Нас выселили из номера в 12 дня, и в заселении обратно нам отказывают. Говорят, что нам нужно за собственные деньги покрывать расходы на жилье. Мы не понимаем, что нам делать, потому что мы должны были сегодня, 9 августа, в ночь улететь, в 02:30, то есть мы уже должны были быть дома, в Москве, а мы все еще по итогу в Санье, и спасибо отелю за то, что они нас хотя бы держат на ресепшне», — высказалась собеседница Daily Storm.





Она рассказала, что в сам тайфун находилась со спутником в Санье. В этом городе был только очень сильный ветер с дождем. Несмотря на то что вырывало деревья, значительных повреждений не было. Что нельзя сказать о другом городе — Хайкоу, где обесточило полностью аэропорт из-за того, что линии электропередачи завалило деревьями. Это привело к тому, что с субботы российские туристы не могут вылететь в Москву.





Кроме того, девушка показала письмо о помощи со стороны турагентств, которое пришло гораздо позже того времени, когда его сотрудники могли забрать своих туристов из аэропорта и разместить их в гостиницах.





«И происходят вот такие казусы с турагентствами, они не хотят терять свои деньги, не хотят оплачивать это все, поэтому непонятно, что нам делать. Сейчас наш рейс, естественно, отменили, и предположительная дата вылета — 11 сентября. Но это вообще очень неточно, потому что задержали очень много рейсов, всех сразу просто не вывезут. Нам предложили, чтобы мы за свой счет снимали гостиницу, а денег нет совсем, потому что мы не рассчитывали, здесь мы уже 10-й день и сегодня собирались домой», — добавила она.





Но сотрудник туроператора Ambotis Holidays слова женщины не подтвердил и сообщил о том, что все условия пострадавшим от тайфуна клиентам уже предоставили и что на улице никто не остался. По его словам, северные рейсы, конечно же, отменили, так как эта часть острова пострадала больше. На данный момент китайская сторона делает все возможное, чтобы их восстановить. И, по предварительным данным, уже 10 сентября аэропорт должен заработать.





«На юге острова ситуация лучше, и там периодически взлетают и приземляются самолеты. Так как северная часть не работает и есть некоторые моменты с задержками, не так просто согласовать вылеты, если взлетаешь по документам из другого аэропорта, то поменять его потребует некоторого времени, мы же не на такси меняем маршрут. Сейчас все налаживается, решаются проблемы, которые принес тайфун. Я не знаю, как другие туроператоры действуют, но лично наши туристы все размещены уже в гостиницах, поэтому завтра, когда рейсы будут восстановлены, мы своих туристов будем отправлять домой. Мы все условия предоставили», — отметил сотрудник.





Более того, туристический агент компании Ambotis Holidays заявил, что при таких форс-мажорах, как природное явление, во всем мире туроператоры не должны помогать и выплачивать деньги людям, и только в России государство обязывает это делать, поэтому ситуации, когда помощь не была оказана, просто не может быть. По его словам, наша собеседница лукавит.





«В случаях, когда происходят форс-мажоры, никто не может быть ответственен за это. Я напоминаю, что было в пандемию. Никто никому ничего не выплачивал в других странах, и только российские операторы выплачивали своим туристам, потому что их обязало государство. Туроператорам никто из партнеров иностранных не возвращал никаких денег. А российские туристы оказались в самом выигрышном положении. Сейчас мы тоже вопрос решаем. Наши туристы все были размещены. Никто на улице не остался. Если ваша знакомая вам говорит обратное, она лукавит, потому что ситуация очень серьезная», — сказал сотрудник Ambotis Holidays.





Мощный и разрушительный тайфун «Яги», накрывший китайский остров Хайнань и заблокировавший путь домой российским туристам, 6 сентября ушел во Вьетнам и уже стал причиной масштабных повреждений и гибели 64 человек. Улицы городов превращаются в реки. В некоторых районах отключили электроэнергию. Жителей эвакуируют.