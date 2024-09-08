Атмосфера радости и прекрасная неосенняя погода: как прошел День города в Москве

В 2024 году День города стал также финальным днем работы фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Неравнодушные горожане приносили гуманитарную помощь для пострадавших курян. Помочь нуждающимся для москвичей важнее, чем развернуть огромные празднования. О том, что грандиозных гала-концертов и шоу проводить не будут, до этого уже предупреждал руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.





«Нам важно объединиться и показать, что мы вместе и не бросаем в беде другие регионы страны», — подчеркнул москвич Владимир, который принес в пункт гуманитарной помощи несколько коробок вещей.





Отсутствие пышных торжеств не означает скуку. В мегаполисе стоит необычайно теплая для сентября погода, и город дарит удивительные возможности для веселого отдыха. Развлечение на эти выходные могли найти себе абсолютно все. Для желающих насладиться выступлениями артистов были организованы концерты и представления артистов, для любителей активного отдыха — спортивные мероприятия, а для гурманов — гастрономические мастер-классы.





Одним из самых трогательных событий стал концерт Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева в Гостином дворе. Зрители наслаждались чистым звучанием детских голосов, которые исполняли патриотические песни о столице и России. Их выступление сопровождалось яркими танцевальными номерами — невозможно было не двигаться в ритм с ребятами.





«Это настолько родной сердцу праздник… Мы никогда не сидим дома в этот день! Наоборот, выходим и поздравляем столицу с ее днем!» — рассказала москвичка Елена.





Юным москвичам тоже не давали заскучать. Например, в Манеже для них организовали игры и мастер-классы, а родители в это время могли сходить на выставку, посвященную профессиям будущего и достижениям московского транспорта.