Атмосфера радости и прекрасная неосенняя погода: как прошел День города в Москве

Москва в 2024 году отмечает свое 877-летие. День рождения столицы праздновался 7 и 8 сентября без намеренного размаха: власти отменили запуск фейерверков и салютов, а во многих местах празднования организованы точки помощи военнослужащим на СВО. Тем не менее радости и веселья на улицах города было много, а прекрасная солнечная и по-летнему теплая погода оказалась очень приятным бонусом. Скучно не было никому: ни любителям интеллектуального отдыха, ни поклонникам активных мероприятий.
Например, на Болотной площади для детей и их родителей провели мастер-классы по созданию талисманов-оберегов для участников СВО. А желающие поддержать бойцов на передовой могли написать им теплые слова на открытках.
«Мы с дочкой решили прийти и поддержать ребят, которые сейчас находятся на СВО. Нам важно показать им поддержку от москвичей, что мы очень переживаем за всех, кто сейчас находится на спецоперации», — поделилась эмоциями жительница столицы Юлия.
В 2024 году День города стал также финальным днем работы фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Неравнодушные горожане приносили гуманитарную помощь для пострадавших курян. Помочь нуждающимся для москвичей важнее, чем развернуть огромные празднования. О том, что грандиозных гала-концертов и шоу проводить не будут, до этого уже предупреждал руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Нам важно объединиться и показать, что мы вместе и не бросаем в беде другие регионы страны», — подчеркнул москвич Владимир, который принес в пункт гуманитарной помощи несколько коробок вещей.
Отсутствие пышных торжеств не означает скуку. В мегаполисе стоит необычайно теплая для сентября погода, и город дарит удивительные возможности для веселого отдыха. Развлечение на эти выходные могли найти себе абсолютно все. Для желающих насладиться выступлениями артистов были организованы концерты и представления артистов, для любителей активного отдыха — спортивные мероприятия, а для гурманов — гастрономические мастер-классы.
Одним из самых трогательных событий стал концерт Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева в Гостином дворе. Зрители наслаждались чистым звучанием детских голосов, которые исполняли патриотические песни о столице и России. Их выступление сопровождалось яркими танцевальными номерами — невозможно было не двигаться в ритм с ребятами.
«Это настолько родной сердцу праздник… Мы никогда не сидим дома в этот день! Наоборот, выходим и поздравляем столицу с ее днем!» — рассказала москвичка Елена.
Юным москвичам тоже не давали заскучать. Например, в Манеже для них организовали игры и мастер-классы, а родители в это время могли сходить на выставку, посвященную профессиям будущего и достижениям московского транспорта.
Многие ребята в детстве мечтают стать пожарными. И немного приблизить это желание к реальности можно было в Лужниках. Там водители автолестниц демонстрировали мастерство управления таким транспортом. Разве где-нибудь в мире до этого можно было услышать о вальсе пожарных автолестниц под аккомпанемент оркестра?
«Мы в восторге от всего, что видим сегодня. Уже побывали и в центре Москвы, и в своем районе посмотрели выступление певцов. Москва, с днем рождения! Мы тебя любим!» — так жительница столицы Анна отозвалась о мероприятиях, приуроченных ко Дню города.
Активности были предусмотрены и для любителей грызть гранит науки. На ВДНХ весь день проводились лекции, которые пришлись по душе и детям, и взрослым. Например, можно было узнать о развитии космонавтики на экскурсии «Москва космическая», а на мастер-классе «Московский изразец: от истории до химического анализа» слушатели погрузились в историю культуры столицы.
Москва — город, который помогает всем нуждающимся, независимо от дат на календаре. Свое 877-летие столица отметила с достоинством, и ее жители остались довольны происходящим. Проверить это не так сложно — стоит только выйти на московскую улочку, где слышатся поздравления с Днем города и восторженные рассказы близким об увиденном на празднике. Это еще одно доказательство того, что Москва сближает сердца людей.