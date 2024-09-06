Когда надежда становится товаром: предприимчивые юристы зарабатывают на родственниках военнопленных

В начале лета 2024 года в украинском плену было 1348 наших солдат. Эту цифру 5 июня озвучил Владимир Путин. Родственники пленных хотят помочь им вернуться домой и начинают долгий процесс включения солдат в списки на обмен. В надеждах на лучший результат они обращаются к военным юристам. Некоторые правозащитники просят десятки тысяч рублей за помощь в возвращении солдат домой. По факту же работа ограничивается несколькими запросами и длительным ожиданием новостей от ответственных органов. Повлиять на процесс обмена юристы все равно не могут.





Этично ли брать деньги?





Специалисты АНО «Женский фронт» регулярно взаимодействуют с родственниками военнослужащих. Волонтеры на безвозмездной основе собирают данные о пропавших бойцах и передают их ответственным за обмен органам. Недавно сотрудники организации стали получать профессионально оформленные обращения от родственников солдат. Все бы ничего, но за подготовку таких документов с них могут брать баснословные деньги. А на внесение в списки и ход обмена юристы никак не могут повлиять, рассказали Daily Storm в организации.





«Юрист может взять деньги с семьи, обещать им решить их вопрос, сделать совершенно простые и доступные любому человеку действия, а результат получить ровно такой же, который был бы без его участия. <...> Повлиять на решение части о смене статуса юристы не в силах. Они направляют простые запросы в Министерство обороны или в военную прокуратуру», — рассказывает Юлия Цой — сопредседатель АНО «Женский фронт».





По словам Цой, платные юристы не стесняются обращаться к волонтерам, которые выполняют ту же работу, но на безвозмездной основе.





Юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин считает, что специалисты могут брать оплату за свою работу, но в разумных пределах. Например, 5 тысяч рублей за составление одного обращения. При этом он подтвердил, что юристы не могут вмешаться в процессы обмена или ускорить освобождение бойца.





«Возможно ли такое, чтобы юрист на что-то воздействовал? Я очень сомневаюсь. Данные вопросы решаются исключительно генеральным штабом и другими специалистами: Министерством иностранных дел и разведками», — отметил Латынин.





Оба собеседника отметили, что Министерство обороны России на одинаковых условиях рассматривает заявления от людей и их представителей.





Услуги юристов





Чтобы подтвердить слова волонтеров, Daily Storm решил поговорить с тремя военными юристами, рекламу которых обнаружили на популярном сайте с объявлениями. Специалисты предлагали клиентам услуги по взысканию компенсаций за ранения или гибель, списание с контракта и помощь в делах по обмену военнопленных.





В разговоре с юристами Daily Storm представлялся двоюродным братом контрактника. По легенде, брат перестал выходить на связь в июне, а в начале августа семья увидела в украинском Telegram-канале видео с ним. Семья хочет, чтобы родственнику дали статус военнопленного и включили его в списки на обмен.





Первый юрист пообещал довести дело до включения в список обмена за фиксированную стоимость. Его услуги стоили 50 тысяч рублей.





По словам юриста, за эти деньги он уточнит статус военнослужащего в Минобороны России, а если возникнут проблемы, то обратится в военную прокуратуру. После получения статуса военнопленного правозащитник напишет обращение уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой включить солдата в списки на обмен (аппарат УПЧ не занимается этой работой. — Примеч. Daily Storm). Юрист также пообещал оформить доверенность на близкого родственника пленного. Как отметил специалист, на тот случай, если где-то нужно будет присутствовать лично.





Собеседник Daily Storm честно признался, что в получении статуса военнопленного для солдата и включения его в список на обмен нет ничего сложного. На первом этапе можно заниматься этим самостоятельно, а если возникнут проблемы — обратиться к специалисту.





Второй юрист просит за свою работу от 85 тысяч. Он отметил, что стоимость может увеличиться. Например, если нужно будет ехать забирать бойца или выкупать его у ВСУ.





«Приезжайте ко мне в офис, заключим с вами договор, и я вам расскажу, что буду делать. По каждому своему шагу в дальнейшем буду отчитываться, что я сделал сегодня», — так юрист ответил на уточняющий вопрос про «выкуп».





В остальном перечень работы ничем не отличается от первого юриста, с которым поговорил корреспондент издания.





Правозащитник отдельно подчеркнул, что если родные сами будут пытаться добиться обмена, то теряют время зря: «Мы (юристы) работаем «с натиском», и им проще с нами сотрудничать, чем какие-то проверки получать. Одно дело — это вы обращаетесь, другое дело — это я. Вы, если зайдете, говорите: «Разрешите войти». А я захожу прямо: «По закону вы обязаны сделать вот так, вот так, вот так».





Третий собеседник оказался сотрудником юридического центра. Они занимаются только «бумажной» работой. Правозащитники берут по шесть тысяч рублей за отправку одного обращения в любое ведомство.





«Мы собираем необходимый пакет документов и данных, которые потребуются для составления данного обращения, чтобы не было отписок, и направляем единоразово, получая итоговый конкретный ответ и включение в списки на обмен. Вы сами понимаете, многие юридически не подкованы и не понимают, как составлять правильно юридические документы», — заявил собеседник издания.





Заявления юристов — правда или вымысел





Некоторые утверждения юристов, с которыми удалось пообщаться Daily Storm, эксперты поставили под сомнение. Например, рассказ одного из юристов про выкуп военнослужащих.





В процессе должны участвовать независимые третьи стороны, представители Международного комитета Красного Креста или Объединенных Арабских Эмиратов. Они точно не допустят финансовых сделок, отметил юрист из Комитета солдатских матерей России Александр Латынин.





Выкупить из плена невозможно, считает сопредседатель АНО «Женский фронт» Юлия Цой. В процессе обмена участвуют переговорщики из числа высокопоставленных лиц. Они не будут решать, сколько заплатить за конкретного солдата.





«Оплата пленному дороги до дома — тоже странная история. Если официальный обмен — это борт в Москву, где проводятся фильтрационные мероприятия. Потом представители части приезжают, отвозят в часть. Там уже пишут рапорт на ВВК (военно-врачебную экспертизу) и на отпуск. Только после этого ему может понадобиться билет домой. И то, тогда ему уже компенсируют его из бюджета, как военнослужащему», — так Юлия прокомментировала заявление второго юриста, с которым говорил Daily Storm.





Волонтер из АНО «Женский фронт» отметила, что на поле боя могут проходить «окопные обмены». Их проводят сразу после того, как солдаты попали в плен.





«Командиры с двух сторон прямо на позициях договариваются об обмене. Такое бывает, хоть и редко. <...> Если окопный обмен — он [солдат] сразу обратно на позиции становится», — рассказала Цой.





Третий правозащитник сказал, что только юрист или юридически подкованный человек может составить запрос, на который не пришлют отписку. Юлия Цой отметила, что для конкретного ответа достаточно доступно формулировать свои мысли и указывать все данные бойца. Нет необходимости ссылаться на законы, поэтому направить обращение может любой человек.





Александр Латынин считает, что если вы знаете, что писать, и сможете отправить письма в войсковую часть, Минобороны РФ и уполномоченному по правам человека, то можно обойтись и без помощи специалиста.





Если у вас есть проблемы с возвращением военнопленного, то вы можете прислать информацию о нем в АНО «Женский фронт»: anavoin@mail.ru. Волонтеры помогут вам включить бойца в списки на обмен.