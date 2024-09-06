В Госдуме заступились за певицу Мию Бойко

Депутаты Госдумы встали на защиту популярной певицы Мии Бойко, осудив квадроберов. Парламентарии считают, что в случившемся на концерте в Надыме виноваты родители, которые не следят за психологически вредным увлечением своего ребенка.





«Родители пусть не тешат себя, потому что есть такие, кто позволяет делать своим детям все что угодно, а сами не осознают опасности этого. Я думаю, что родителей девочки было бы неплохо познакомить с мнением квалифицированных педагогов и детских психологов, которые бы развеяли легкое отношение к квадроберству, потому что оно весьма деструктивно для формирования будущей личности. Я когда узнал мнение психологов, у меня появилось к этому настороженное отношение, несмотря на внешнюю невинность образа зверушки или птички», — сказал Daily Storm депутат Госдумы Виталий Милонов.





При этом парламентарий Султан Хамзаев утверждает, что родителям вообще не стоило брать маленькую девочку на концерт для взрослых.





«Если речь идет о болезненном вопросе с точки зрения психологического воздействия слов певицы на ребенка, то я считаю, таскать маленьких детей на такие концерты уже проблема. Зачем это делать?» — поделился своим мнением депутат.





Султан Хамзаев не исключает того, что певица Мия Бойко могла быть помягче с ребенком и не высказываться о его увлечении при всех на сцене. Но вину девушки он видит лишь в том, что она некорректно объяснила девочке, почему не стоить подражать животным.





«Что касается квадроберов, родители должны быть умнее и держать подальше своих детей от этой ерунды, потому что это пока детские шалости, а потом грань между 14 и 15 слетает, и тогда детская игра превращается уже в смысл жизни. А родители потом начинают кусать локти, потому что они упустили определенный психологический момент, когда надо было ребенку объяснить, что это полная ерунда. Так что это вопрос к родителям, скорее. Но певица могла быть помягче, понять, что это ребенок, потому что она же не с 18-летней девушкой общалась. А ребенок может тоже не понимать. Если ты хочешь помочь ему, объяснить что-то, то делай это корректно», — добавил депутат.





Но в Госдуме есть и противоположное мнение на этот счет. По словам председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, если психике девочки действительно был нанесен урон из-за слов певицы, то Мия Бойко должна извиниться перед ней.





«Я считаю так: если это действительно нанесло ущерб психике девочки, то певица должна принести публичные извинения, взять на себя все расходы по оплате услуг психолога, который занимается с девочкой. А потом, поскольку она публичное лицо, прийти в школу, собрать детей и сказать, что она ничего плохого не имела в виду, и защитить девочку. Вот все, что от нее требуется. Любой из взрослых должен нести ответственность за несовершеннолетних в том случае, если какие-то их слова повлияли ребенка и его сверстников, отвечает за это, естественно, взрослый, не сам ребенок», — сказала Daily Storm Нина Останина.





Напомним, что концерт Мии Бойко, на котором произошел скандал, состоялся 30 августа в Надыме во время празднования Дня города. Приглашенная звезда, по мнению многих артистов, унизила на сцене восьмилетнюю девочку за то, что та была в маске кота.





Квадроберы — люди, которые собираются в группы, устраивают встречи, где занимаются «спортом». Под этим понимается имитация прыжков и бега животных. Участники группы даже надевают на себя определенные предметы одежды, чтобы как можно больше подражать семейству псовых или кошачьих.