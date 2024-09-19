Пошел лечиться, оказался на зоне. Как солдаты попадают на скамью подсудимых

За самоволку солдат может получить до 10 лет лишения свободы, и случаи привлечения к ответственности действительно есть. Причем некоторые раненые бойцы возвращаются домой, хотят пройти лечение, но, совершив ряд ошибок, получают клеймо беглеца и отправляются на зону. Часто виноваты оказываются сами военные, но масло в огонь также подливают и недобросовестные юристы, щебечущие горе-солдатам что-то в духе «я за вас все документы подготовлю и отнесу куда надо, только заплатите».

Российские суды уже приступили к рассмотрению уголовных дел по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части»), которые затрагивают период проведения спецоперации. В картотеках гарнизонных судов Daily Storm обнаружил 13 приговоров, где шла речь о самоволке, которую бойцы оправдывали необходимостью пройти лечение или обследование. Это лишь часть дел, по факту же их может быть гораздо больше.





Сложные законы





Судя по материалам уголовных дел, с которыми удалось ознакомиться Daily Storm, чтобы сменить категорию годности или же вовсе уволиться со службы, нужно пройти ряд сложных бюрократических процедур. И солдаты, оказавшиеся на скамье подсудимых, не всегда их выполняли.





Например, военнослужащие отправлялись в медицинские учреждения, не согласовывая свои действия с командирами. Так, пять лет колонии общего режима получил Антон Конаков из Барнаула за неявку в срок свыше одного месяца.





История началась летом 2022 года, когда военнослужащий заключил контракт на год с Министерством обороны и отправился на СВО. Находясь в зоне проведения боевых действий, боец получил ранение (в материалах дела не указано, какое конкретно), в результате чего оказался в госпитале. После прохождения лечения 15 августа 2023 года военнослужащего отправили на военно-врачебную комиссию (ВВК), где признали годным к прохождению службы с незначительными ограничениями, следует из приговора Биробиджанского гарнизонного суда.





С решением ВВК солдат согласен не был, поэтому 21 августа при построении командиры не заметили в отряде бойца. Он ушел в самоволку. Как заявлял сам Конаков на суде, он поехал проходить обследование в гражданском учреждении.





Мужчина пришел к военному коменданту лишь 17 октября, после того как его дважды оповестили о том, что он объявлен в розыск. На суде адвокат Конакова заявлял, что солдату просто не объяснили порядок обжалования ВВК. Однако свидетели говорили об обратном, в связи с чем доводы сочли надуманными.





Согласно материалам другого уголовного дела, которое рассматривал Читинский гарнизонный военный суд зимой 2024 года, военнослужащие в любом случае должны согласовывать свои действия с командирами.





«Вопрос об оказании медицинской помощи должен решаться в порядке обращения военнослужащего к командованию. При этом, как пояснил сам подсудимый в судебном заседании, с рапортом об оказании ему медицинской помощи к командованию либо в военно-медицинскую организацию он не обращался», — говорится материалах дела.





Также бывают ситуации, когда военнослужащие полагают, что они освобождены от службы на время, когда оспаривают решение военно-врачебной комиссии.





Анвара Алимова мобилизовали 29 сентября 2022 года. Через два месяца, в декабре, на СВО солдат получил контузию. Ему дали отпуск по болезни до 13 июля 2023 года и отправили лечиться в военный госпиталь в Казани. После этого провели военно-врачебную комиссию, где признали годным с незначительными ограничениями. Однако эта категория не устроила Алимова. Он начал оспаривать решение через суд, параллельно посещая другие медорганизации.





Позже суд признал решение комиссии законным, и 23 августа 2023 года Анвар Алимов пришел в военную комендатуру. Мужчина сказал сотрудникам, что хочет продолжить службу. Но уже было поздно. Алимов думал, что может остаться дома на время разбирательств. В ходе следствия его супруга рассказала, что такое предположение появилось у мужа после консультации с юристом. Однако командование расценило его действия как самовольное оставление части, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.





Мужчина уклонялся от службы чуть больше одного месяца и признал свою вину. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. На свободе его ждут супруга и двое детей.





«Оспорить саму категорию годности проблематично, ее устанавливают ровно по расписанию болезней. Другой вопрос, что зачастую имеет место намеренное «занижение», «облегчение» диагноза, чтобы и категорию поставить повыше, не под увольнение. Оспаривается такое через центральную ВВК. Однако ЦВВК почти никогда не выносит решений в пользу военнослужащих. Зато бывает наоборот: поставили категорию Д, документы уходят наверх для утверждения, а возвращаются обратно уже с категорией В. Никаких дополнительных обследований проведено не было, конечно, чисто бумажное дело», — делится своими наблюдениями волонтер АНО «Женский фронт» Юлия Цой.





Подставил юрист





В истории с Анваром Алимовым есть важная деталь. Согласно тексту приговора, мужчина остался дома по совету юристов, что было ошибкой. Это не единичный случай, когда военнослужащие, пытаясь защитить свои права, обращаются к неквалифицированным или недобросовестным специалистам. Они отговаривают солдат возвращаться в часть, но это ведет к уголовному преследованию, рассказывает Юлия Цой.





«Военнослужащий решает, что может отправиться на все четыре стороны решать вопросы со здоровьем, задерживается в отпуске, чтобы пройти дополнительные обследования и прочее. Есть и юристы, которые успокаивают, мол, да-да, так можно. В итоге это расценивается как самовольное оставление части, и тут нет никаких нарушений со стороны командования. Не явился вовремя? Не в части, когда должен быть там? Это СОЧ. И никакие отговорки тут не помогут», — отметила Цой.





Ее слова подтверждает адвокат Инна Коновалова, которая представляет интересы военнослужащих в Тульской области. По словам правозащитницы, в узких кругах такие юристы известны, но они продолжают работать.





«У нас уже эти юристы в военном суде у всех на языке: «А, опять ты от них? Понятно. Заходи». Эти юристы обычно говорят военнослужащим: «Не надо, сидите дома, мы сами все за вас отнесем, все напишем, все подадим». Придут с этих консультаций, сели и ждут. Потом на выходе период самовольного оставления части увеличивается», — рассказывает Коновалова.





А вместе с этим увеличивается и вероятность получить суровое наказание. Ведь если за неявку до 10 суток в период действия военного положения или мобилизации грозит до пяти лет колонии, то за оставление части свыше месяца могут дать уже от 5 до 10 лет лишения свободы.





Во второй половине 2023 года Инна Коновалова представляла интересы 48-летнего военнослужащего Алексея Клюкина в Тульском гарнизонном военном суде. Мужчина подписал контракт в июле 2022 года. Отслужив полгода, он ушел в отпуск с 21 января по 4 февраля 2023 года. Как отметила адвокат, Клюкин хоронил отца, а также делал ремонт в квартире, во время которого повредил спину.





В последний день отпуска он открыл больничный в обычной поликлинике, что уже было ошибкой. «Терапевт сказала ему, что надо обращаться в военно-медицинское лечебное учреждение и там проходить военно-врачебную комиссию, если вы считаете, что по состоянию здоровья не можете дальше продолжать службу», — отметила Коновалова.





Солдат не прислушался к рекомендации врача. Два месяца, вплоть до 7 апреля, мужчина был на больничном. При этом во время прохождения амбулаторного лечения в гражданской клинике ему позвонил командир и предупредил, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ.





«Они испугались и обратились за юридической помощью к индивидуальному предпринимателю. <...> Ждали, что они сами, как обещали, все везде отнесут и отвезут», — рассказывает Инна.





Он рассчитывал, что правозащитники отправят все документы командованию и решат проблему, но в итоге сам пришел в военную комендатуру. Правда, спустя три недели после закрытия больничного. В результате его обвинили в оставлении части в период с 4 февраля по 28 апреля 2023 года.





Уже потом Клюкин обратился к адвокату Коноваловой, которая стала представлять военнослужащего на суде. Ей удалось доказать, что больничный был уважительной причиной, а вот время, проведенное на гражданке после окончания лечения, все же сочли самоволкой. За отсутствие в части с 8 по 28 апреля ему дали три года условно с испытательным сроком в два года.





«Он возрастной, положительно характеризующийся, примерный семьянин и все такое. Поэтому я так поняла, что его пожалели. Конечно, не ко всем так относятся, далеко не ко всем», — делится Инна. Со слов адвоката, мужчина решил продолжить службу и заключил новый контракт.





Она отметила, что если бы на тот момент мужчину судили по более тяжкой части статьи 337, то Коновалов вряд ли бы смог вернуться на СВО.

Реально ли не сесть, если есть заболевание?





Военнослужащим, оказавшимся под уголовным преследованием, грозят серьезные сроки, связанные с реальным лишением свободы. Однако бывают случаи, когда солдатам удается добиться прекращения уголовных дел и демобилизоваться по состоянию здоровья. Об одном одном из таких случаев Daily Storm рассказала военно-медицинский юрист АНО «Женский фронт» Елена Коньшина.





Юрист занималась делом мобилизованного мужчины с непризывным заболеванием. В беседе с изданием она не называла его имени. Во время подготовки к службе на медицинском обследовании у него нашли онкологию и отправили лечиться по месту жительства.





У мужчины медики диагностировали вторую стадию онкологии. Ему вырезали опухоль и направили на химиотерапию. После он привез все медицинские документы в часть своему командиру.





Прошел год, и онкобольного вызвали в военную полицию. Правоохранителей интересовало, по какой причине он оставил расположение. Мужчина показал все документы, и ему выписали предписание ехать в часть, которая находится в Лисичанске.





«Он обратился ко мне. Я подключила юриста, который находился территориально в месте нахождения военной полиции, которая выдала предписание. Убедили бойца поехать в город, в котором была военная полиция, и сдаться», — вспоминает Елена Коньшина.





Следователь направил мужчину в войсковую часть. Тем временем юристы добились для больного направления на ВВК. Мужчину направили в госпиталь имени Бурденко, где эксперты подтвердили диагноз и назначили категорию годности «Д». После этого следователь отказал в возбуждении уголовного дела.





«Если по результатам лечения и прохождения ВВК боец действительно болен, нет никаких особенностей в деле, то выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — рассказывает Коньшина.





В разговоре с изданием юристы отметили, что если соблюдать все законы о воинской обязанности и военной службе и указания командиров, то уголовная ответственность бойцу не грозит. Самое главное — не убегать из части или больницы, вовремя возвращаться из отпуска. Лечиться в государственных клиниках можно только с разрешения командования или по направлению из военного медучреждения.





Если в госпитале солдату отказываются проводить повторную военно-врачебную комиссию или он не согласен с ее решением, то он должен вернуться в часть. Оттуда нужно написать рапорт на имя командира. Когда и это не помогает — можно начинать обжалование решения в военной прокуратуре или суде.