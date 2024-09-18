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СКР: Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Денис Путилов, генерала подозревают в получении взятки
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По данным следствия, ее размер составил 10 миллионов рублей undefined
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СКР: Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Денис Путилов, генерала подозревают в получении взятки

По данным следствия, ее размер составил 10 миллионов рублей

Военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Его задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. 

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По версии следствия, Путилов получил 10 миллионов рублей взятки при исполнении гособоронзаказа. В 2023 году Минобороны в рамках исполнения оборонного заказа заключило ряд госконтрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым, добавили в СК.


«Исполнение указанных контрактов, стоимость которых превышала 140 миллионов рублей, контролировал Путилов. В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве. 


В СК отметили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения генералу Путилову. 

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