СКР: Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Денис Путилов, генерала подозревают в получении взятки

По версии следствия, Путилов получил 10 миллионов рублей взятки при исполнении гособоронзаказа. В 2023 году Минобороны в рамках исполнения оборонного заказа заключило ряд госконтрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым, добавили в СК.





«Исполнение указанных контрактов, стоимость которых превышала 140 миллионов рублей, контролировал Путилов. В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.





В СК отметили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения генералу Путилову.