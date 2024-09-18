ТАСС: Один человек погиб, двое ранены в результате конфликта у офиса Wildberries в Москве

Около 30 человек доставили в полицию после конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.





Владислав Бакальчук в Telegram объяснил свою позицию. Он утверждает, что пришел в офис с четким планом действий: передать официальные документы и обсудить важный вопрос строительства новых складов. Он знал, что «возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны». Однако, пишет Владислав, «то, что произошло дальше, вышло за рамки любых ожиданий».





Бизнесмен добавил, что дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию. Татьяна Бакальчук ранее заявила, что встреч с супругом, с которым она разводится, и его представителями в офисах Wildberries на сегодня не было запланировано. В компании произошедшее назвали попыткой рейдерского захвата.