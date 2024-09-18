«Московская A Cappella»: казачьи песни на плошади Революции

Посетители фестиваля отмечали, что Москва — по-настоящему столица музыки, ведь сюда приезжают музыканты из разных частей света. Все исполняют свои мотивы, и никаких споров жанров нет! Китай, Аргентина, Индонезия. Также в российскую столицу прибыли музыканты из жаркой Африки. Они показали все свое мастерство и талант, представили самобытную культуру.





Композиции каких народов только не звучали на фестивале, но покорили всех, конечно, русские песни.





На площадках фестиваля «Московская A Cappella» можно было послушать музыку, потанцевать, поучаствовать в играх и мастер-классах. Мероприятия проводились вплоть до 1 сентября включительно на 30 площадках по всему городу. Подробности о том, как в столице прошла «Московская A Cappella» читайте на официальном сайте проекта.