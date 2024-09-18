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Экс-адвоката Эльмана Пашаева арестовали на два месяца по делу об обмане мужа Блиновской
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Он подозревается в крупном мошенничестве undefined
Новости

Экс-адвоката Эльмана Пашаева арестовали на два месяца по делу об обмане мужа Блиновской

Он подозревается в крупном мошенничестве

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева арестовали до 15 ноября. Решение принял Московский гарнизонный военный суд. 

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Юриста подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов на него не пустили.


Пашаева задержали накануне в Москве. По версии следствия, бывший адвокат в феврале 2024 года при личной встрече с Алексеем Блиновским убедил того, что за денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу, блогера Елену Блиновскую от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов, и получил от Блиновского деньги.



#елена блиновская #эльман пашаев #арест #алексей блиновский
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