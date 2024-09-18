Экс-адвоката Эльмана Пашаева арестовали на два месяца по делу об обмане мужа Блиновской

Юриста подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов на него не пустили.





Пашаева задержали накануне в Москве. По версии следствия, бывший адвокат в феврале 2024 года при личной встрече с Алексеем Блиновским убедил того, что за денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу, блогера Елену Блиновскую от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов, и получил от Блиновского деньги.







