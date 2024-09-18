Умер второй охранник офиса Wildberries, раненный при стрельбе

Скончался второй сотрудник охраны офиса Wildberries, раненный при стрельбе. Об этом пишут РИА Новости и Forbes со ссылкой на источники в компании и силовых структурах.





Ранее о смерти первого сотрудника заявила Татьяна Бакальчук. Она пообещала оказать помощь семье погибшего. Она говорила, что три человека получили ранения.





Стрельба у офиса в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы произошла 18 сентября.





Владислав Бакальчук рассказал, что дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию. Татьяна Бакальчук ранее заявила, что встреч с супругом, с которым она разводится, и его представителями в офисах Wildberries на сегодня не было запланировано. В компании произошедшее назвали попыткой рейдерского захвата.