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Умер второй охранник офиса Wildberries, раненный при стрельбе
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Ранее сообщалось, что ранены три человека undefined
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Умер второй охранник офиса Wildberries, раненный при стрельбе

Ранее сообщалось, что ранены три человека

Скончался второй сотрудник охраны офиса Wildberries, раненный при стрельбе. Об этом пишут РИА Новости и Forbes со ссылкой на источники в компании и силовых структурах. 


Ранее о смерти первого сотрудника заявила Татьяна Бакальчук. Она пообещала оказать помощь семье погибшего. Она говорила, что три человека получили ранения.


Стрельба у офиса в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы произошла 18 сентября.


Владислав Бакальчук рассказал, что дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию. Татьяна Бакальчук ранее заявила, что встреч с супругом, с которым она разводится, и его представителями в офисах Wildberries на сегодня не было запланировано. В компании произошедшее назвали попыткой рейдерского захвата. 

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#wildberries #стрельба #погибшие
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