В Ливане начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Турецкая газета Yeni Şafak сообщает, что помимо раций в Ливане взрываются скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Агентство Tasnim опубликовало видео с горящим скутером, а также сообщило о взрывах ноутбуков, радиоприемников и компьютеров в разных частях Ливана.





По данным Al-Hadath, в машинах и скутерах также взрывались беспроводные устройства.





По последним данным, жертвами взрывов стали 12 человек, в том числе ребенок, еще около 2800 получили ранения. Пейджеры в стране используют в том числе и члены военизированной группировки «Хезболла». Reuters пишет, что несколько месяцев назад лидер движения Хасан Насралла призвал боевиков перейти со смартфонов, которые могут взломать, на более безопасные устройства.





Группировка возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Однако израильские власти никак не прокомментировали произошедшее.