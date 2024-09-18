СК завел дело после стрельбы у офиса Wildberries

После стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы заведено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, от полученных ранений погибли два человека, семеро получили ранения, из них два сотрудника правоохранительных органов.
Дело заведено по части 1 статьи 105 УК («Убийство»), части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц»), статье 222 УК («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), статье 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 2 статьи 330 УК («Самоуправство»).
Отмечается, что следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер.
Стрельба у офиса в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы произошла 18 сентября.
Владислав Бакальчук рассказал, что дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию. Татьяна Бакальчук ранее заявила, что встреч с супругом, с которым она разводится, и его представителями в офисах Wildberries на сегодня не было запланировано. В компании произошедшее назвали попыткой рейдерского захвата.