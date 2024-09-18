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СК завел дело после стрельбы у офиса Wildberries
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По данным следователей, пострадали семь человек, двое погибли undefined
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СК завел дело после стрельбы у офиса Wildberries

По данным следователей, пострадали семь человек, двое погибли

После стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы заведено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет. 

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По данным ведомства, от полученных ранений погибли два человека, семеро получили ранения, из них два сотрудника правоохранительных органов.


Дело заведено по части 1 статьи 105 УК («Убийство»), части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц»), статье 222 УК («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), статье 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 2 статьи 330 УК («Самоуправство»).


Отмечается, что следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер.


Стрельба у офиса в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы произошла 18 сентября.


Владислав Бакальчук рассказал, что дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию. Татьяна Бакальчук ранее заявила, что встреч с супругом, с которым она разводится, и его представителями в офисах Wildberries на сегодня не было запланировано. В компании произошедшее назвали попыткой рейдерского захвата. 

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