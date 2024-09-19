Алаудинов сообщил о взятии под контроль двух населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы России зачистили и взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его данным, бойцы зашли в Николаево-Дарьино 18 сентября, а на следующий день взяли под контроль Дарьино.
Сейчас весь фронт двинулся вперед, отметил Алаудинов. Полк 1427 взял опорный пункт и уничтожил противника. По его словам, украинские военные активно сдаются в плен.
Кроме того, российские подразделения на суджанском направлении уничтожили один склад с боекомплектом, сожгли ангар с техникой, точки взлета БПЛА вместе с расчетами, сбили несколько дронов «Баба-яга».