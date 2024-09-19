Женщина погибла при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны ВСУ села Безлюдовки Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщина скончалась от полученных трав до приезда бригады скорой помощи, уточнил губернатор.
Трое мужчин получили ранения разной степени тяжести. Двое из них самостоятельно обратились в больницу и после оказания помощи были отправлены домой.
Третий мужчина пострадал во время посевных работ недалеко от города Шебекино при атаке дрона. Его госпитализировали в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.
По данным Гладкова, за прошедшие сутки в Белгородской области было зафиксировано 23 обстрела. Они пришлись на Белгородский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ.
Всего по области со стороны ВСУ был выпущен 161 боеприпас. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов.