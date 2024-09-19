Новости
Новости 18+
St
Женщина погибла при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
18+
Еще три человека получили ранения undefined
Новости

Женщина погибла при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Еще три человека получили ранения

В результате обстрела со стороны ВСУ села Безлюдовки Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Женщина скончалась от полученных трав до приезда бригады скорой помощи, уточнил губернатор.

Трое мужчин получили ранения разной степени тяжести. Двое из них самостоятельно обратились в больницу и после оказания помощи были отправлены домой.

Третий мужчина пострадал во время посевных работ недалеко от города Шебекино при атаке дрона. Его госпитализировали в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

По данным Гладкова, за прошедшие сутки в Белгородской области было зафиксировано 23 обстрела. Они пришлись на Белгородский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ.

Всего по области со стороны ВСУ был выпущен 161 боеприпас. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов.

#обстрел #белгородская область #гладков
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...