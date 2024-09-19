Новости
Новости 18+
St
NYT: Израиль послал сообщение на арабском перед подрывом пейджеров в Ливане
18+
Сообщения якобы исходили от руководства «Хезболлы» undefined
Новости

NYT: Израиль послал сообщение на арабском перед подрывом пейджеров в Ливане

Сообщения якобы исходили от руководства «Хезболлы»

Спецслужбы Израиля отправили сообщения на арабском языке на пейджеры в Ливане. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The New York Times.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

По данным издания, эти сообщения якобы исходили от руководства радикального движения «Хезболла». Сделано это было для того, чтобы побудить большее число людей поднести их к лицу.

Ранее газета писала, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан.

Глава «Хезболлы» Хассан Насралла несколько лет назад заявил о необходимости отказаться от телефонов в пользу простых пейджеров, так как они не позволяют выдать местонахождение пользователя.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации ранения получили до 2,8 тысячи человек, погибло12 человек.

#ливан #израиль #взрыв пейджеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...