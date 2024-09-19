NYT: Израиль послал сообщение на арабском перед подрывом пейджеров в Ливане

Спецслужбы Израиля отправили сообщения на арабском языке на пейджеры в Ливане. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The New York Times.
По данным издания, эти сообщения якобы исходили от руководства радикального движения «Хезболла». Сделано это было для того, чтобы побудить большее число людей поднести их к лицу.
Ранее газета писала, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан.
Глава «Хезболлы» Хассан Насралла несколько лет назад заявил о необходимости отказаться от телефонов в пользу простых пейджеров, так как они не позволяют выдать местонахождение пользователя.
Ранее сообщалось, что 17 сентября в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации ранения получили до 2,8 тысячи человек, погибло12 человек.