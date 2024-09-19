В Ливане число погибших при взрывах устройств связи выросло до 32

Число жертв в результате взрывов беспроводных устройств связи, которые произошли 18 сентября в Ливане, увеличилось с 20 до 32 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд.
Также он заявил, что в больницах остаются тысячи пострадавших после детонации 17 и 18 сентября пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов и других устройств с литий-ионными аккумуляторами и солнечными батареями. Точное число пострадавших он не назвал.
Ранее сообщалось, что первая волна взрывов прошла 17 сентября. В течение получаса в разных частях Ливана взрывались пейджеры. Погибли 12 человек, более четырех тысяч пострадали, пишет «Ъ». Правительство страны возложило ответственность за произошедшее на Израиль.
На следующий день, 18 сентября, в нескольких регионах Ливана взрывались средства связи, в том числе ноутбуки, рации и портативные радиостанции.