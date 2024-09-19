В Ливане число погибших при взрывах устройств связи выросло до 32

Также он заявил, что в больницах остаются тысячи пострадавших после детонации 17 и 18 сентября пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов и других устройств с литий-ионными аккумуляторами и солнечными батареями. Точное число пострадавших он не назвал.