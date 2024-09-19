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«У Хабенского обычный рабочий день»: в МХТ имени Чехова опровергли слухи о госпитализации артиста
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СМИ писали, что у артиста серьезные проблемы с сердцем Фото: Global Look Press / Алексей Смышляев
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«У Хабенского обычный рабочий день»: в МХТ имени Чехова опровергли слухи о госпитализации артиста

СМИ писали, что у артиста серьезные проблемы с сердцем

Фото: Global Look Press / Алексей Смышляев

В МХТ имени Чехова опровергли слухи о госпитализации художественного руководителя театра Константина Хабенского. До этого Telegram-канал Mash сообщал, что народного артиста России доставили в одну из столичных больниц в состоянии средней тяжести.


«С Константином Юрьевичем [Хабенским] все в порядке. У него обычный рабочий день в театре. Он не госпитализирован, как писали ваши коллеги», — заявила Daily Storm пресс-секретарь МХТ им. Чехова Анастасия Казьмина.


По утверждению канала, предварительный диагноз, который поставили медики Хабенскому — гипертония с преимущественным поражением сердца. Отмечалось, что народному артисту России якобы провели исследование на плотность костной ткани, тем самым исключив остеопороз.


Ближайший концерт Хабенского запланирован на 26 сентября в Самаре. Пока об отмене выступления артиста речи не идет.


Позднее сам артист также опроверг слухи о своих проблемах со здоровьем. «Удачи в фантазиях», – сказал Хабенский в ответ на просьбу SHOT прокомментировать сообщения СМИ и Telegram-каналов о госпитализации.

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#мхт чехова #артисты #константин хабенский #госпитализация
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