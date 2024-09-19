«У Хабенского обычный рабочий день»: в МХТ имени Чехова опровергли слухи о госпитализации артиста

В МХТ имени Чехова опровергли слухи о госпитализации художественного руководителя театра Константина Хабенского. До этого Telegram-канал Mash сообщал, что народного артиста России доставили в одну из столичных больниц в состоянии средней тяжести.





«С Константином Юрьевичем [Хабенским] все в порядке. У него обычный рабочий день в театре. Он не госпитализирован, как писали ваши коллеги», — заявила Daily Storm пресс-секретарь МХТ им. Чехова Анастасия Казьмина.





По утверждению канала, предварительный диагноз, который поставили медики Хабенскому — гипертония с преимущественным поражением сердца. Отмечалось, что народному артисту России якобы провели исследование на плотность костной ткани, тем самым исключив остеопороз.





Ближайший концерт Хабенского запланирован на 26 сентября в Самаре. Пока об отмене выступления артиста речи не идет.





Позднее сам артист также опроверг слухи о своих проблемах со здоровьем. «Удачи в фантазиях», – сказал Хабенский в ответ на просьбу SHOT прокомментировать сообщения СМИ и Telegram-каналов о госпитализации.