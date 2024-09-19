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Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной
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Он напомнил, что Белоруссия сотрудничает с ДНР уже 10 лет undefined
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Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

Он напомнил, что Белоруссия сотрудничает с ДНР уже 10 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом глава государства сообщил на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным, его слова приводит БелТА.

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Лукашенко отметил, что Белоруссия принимает детей из ДНР на лечение и отдых. Президент подчеркнул, что сотрудничество с ДНР «абсолютно не нарушает никакие международные нормы». По его словам, страна работает ради людей.

Глава государства уточнил, что готов помогать в таких сферах, как строительство, медицинская помощь и образование.

Лукашенко также напомнил, что сотрудничество с Донбассом возникло еще в те времена, когда регион был в составе Украины. Уже 10 лет Белоруссия не отказывается от этого сотрудничества, сказал он.

Президент подчеркнул, что в Донецкой народной республике могут рассчитывать на Белоруссию, если будет потребность в чем-либо для восстановления и развития края.  

#украина #днр #александр лукашенко
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