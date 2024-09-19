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Московские ярмарки начали предоставлять скидки бойцам СВО и их семьям
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Фермеры регулярно отправляют гумпомощь в зону СВО undefined
Новости

Московские ярмарки начали предоставлять скидки бойцам СВО и их семьям

Фермеры регулярно отправляют гумпомощь в зону СВО

Московские межрегиональные ярмарки начали предоставлять скидку в размере 10% на всю продукцию участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. К акции присоединилось около 60 торговых точек.

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География и ассортимент ярмарок постоянно расширяются. Фермеры, которые работают на ярмарках, регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону СВО и приграничные районы.

Московские межрегиональные ярмарки работают круглый год, шесть дней в неделю. Благодаря им потребители могут приобрести качественную фермерскую продукцию примерно из 40 регионов России, а предприниматели — представить свои товары широкой аудитории.

Павильоны ярмарок расположены в многолюдных местах и оборудованы всем необходимым для удобной торговли.

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