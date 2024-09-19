Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries в Москве

Владислав Бакальчук заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук и сама организация это опровергли, заявив, что никаких встреч с Владиславом запланировано не было.