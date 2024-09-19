Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries в Москве

Мужа Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе Wildberries, которая произошла 18 сентября, сообщает РБК.
Ему предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Бакальчука задержали на 48 часов. Меру пресечения суд изберет ему 19 сентября.
Бакальчук не признает вину и считает обвинения в свой адрес абсурдными, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвокатов Владислава.
Задержание Бакальчука произошло после перестрелки 18 сентября возле одного из офисов компании, расположенного в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. В результате стрельбы погибли два человека, ранены еще семь.
Владислав Бакальчук заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук и сама организация это опровергли, заявив, что никаких встреч с Владиславом запланировано не было.