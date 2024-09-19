Форум-фестиваль «Москва 2030»: модный маркет на Тверском бульваре

В столице прошел форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Он продолжался с 1 августа по 8 сентября и охватил сразу 30 локаций. Одна из площадок находилась на Тверском бульваре, где расположился модный маркет.
В одном из шале были представлены духи от бренда Kamila Robinson. У каждого аромата своя легенда. Например, «Солнце в Аслауг» заставляет вспомнить знаменитый миф про дочь Зигфрида, которая стала женой викинга Рагнара Лодброка. А «Вечерняя Москва» — о любимых переулках столицы.
Неподалеку от памятника Есенину расположилась спортивная площадка. Здесь можно было поиграть в бадминтон, теннис, фрисби и даже в городки. Можно было и потанцевать, а по вечерам здесь колдовали диджеи.
Чуть поодаль проходил конкурс граффити «Стены». Были представлены 20 картин по два метра в длину и два в высоту. Один из участников изобразил Вселенную. Другой — сказочного мишку. Но первое место досталось сценке из мультфильма «Каникулы Бонифация».
Смотрите видео, чтобы прочувствовать атмосферу «Москвы 2030». А подробнее о проекте можно узнать на сайте.