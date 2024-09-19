Регионы получат 900 миллионов рублей на помощь аграриям после заморозков

Правительство России окажет помощь аграриям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года, и направит им дополнительно свыше 900 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
По словам Мишустина, субсидии позволят поддержать более 160 сельхозпроизводителей в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях.
Премьер отметил, что средства должны поступить в регионы как можно скорее. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ.
Сообщалось, что в 2024 году майские заморозки повредили более 13,5 тысячи гектаров многолетних плодовых и ягодных насаждений, пишет «Интерфакс». В результате, по прогнозу Минсельхоза, сбор яблок в этом году составит 1,6 миллиона тонн против 1,7 миллиона тонн в 2023 году. До заморозков ведомство прогнозировало урожай этого года в 1,8 миллиона тонн.