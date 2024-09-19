Регионы получат 900 миллионов рублей на помощь аграриям после заморозков

Сообщалось, что в 2024 году майские заморозки повредили более 13,5 тысячи гектаров многолетних плодовых и ягодных насаждений, пишет «Интерфакс». В результате, по прогнозу Минсельхоза, сбор яблок в этом году составит 1,6 миллиона тонн против 1,7 миллиона тонн в 2023 году. До заморозков ведомство прогнозировало урожай этого года в 1,8 миллиона тонн.