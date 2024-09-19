«Московская A Cappella»: музыканты со всего мира на Авиационной улице

В столице прошел знаменитый конкурс живого пения «Московская A Cappella». Праздник провели на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» Он собрал музыкантов со всех стран мира. Одна из площадок располагалась на Авиационной улице.
Жюри выбрало порядка 150 коллективов, которые боролись за победу, исполняя произведения собственного сочинения, мировые хиты и народные песни. А имена лучших исполнителей стали известны на большом гала-концерте. Здесь же можно было приобрести памятный сувенир.
На мероприятии также представили работы московских мастериц: это и украшения, и другие изделия. Сказочные существа, ватные игрушки, выполненные по старинной технологии, — все было сделано вручную!
На одной из локаций разливали горячий чай. Здесь их было представлено пять видов. Живущие рядом москвичи часто приходили, чтобы приятно провести время и отдохнуть.
На площадках фестиваля «Московская A Cappella» можно было послушать музыку, потанцевать, поучаствовать в играх и мастер-классах. Как проходила «Московская A Cappella» — читайте здесь.