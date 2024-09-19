«Московская A Cappella»: музыканты со всего мира на Авиационной улице

В столице прошел знаменитый конкурс живого пения «Московская A Cappella». Праздник провели на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» Он собрал музыкантов со всех стран мира. Одна из площадок располагалась на Авиационной улице.