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«Московская A Cappella»: музыканты со всего мира на Авиационной улице
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Порядка 150 коллективов боролись за победу undefined
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«Московская A Cappella»: музыканты со всего мира на Авиационной улице

Порядка 150 коллективов боролись за победу

В столице прошел знаменитый конкурс живого пения «Московская A Cappella». Праздник провели на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» Он собрал музыкантов со всех стран мира. Одна из площадок располагалась на Авиационной улице.

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Жюри выбрало порядка 150 коллективов, которые боролись за победу, исполняя произведения собственного сочинения, мировые хиты и народные песни. А имена лучших исполнителей стали известны на большом гала-концерте. Здесь же можно было приобрести памятный сувенир.

На мероприятии также представили работы московских мастериц: это и украшения, и другие изделия. Сказочные существа, ватные игрушки, выполненные по старинной технологии, — все было сделано вручную!

На одной из локаций разливали горячий чай. Здесь их было представлено пять видов. Живущие рядом москвичи часто приходили, чтобы приятно провести время и отдохнуть.

На площадках фестиваля «Московская A Cappella» можно было послушать музыку, потанцевать, поучаствовать в играх и мастер-классах. Как проходила «Московская A Cappella» — читайте здесь.

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