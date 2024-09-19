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В Калужской области будут штрафовать за публикацию кадров с украинскими дронами
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Информацию о беспилотниках следует отправлять правоохранителям undefined
Новости

В Калужской области будут штрафовать за публикацию кадров с украинскими дронами

Информацию о беспилотниках следует отправлять правоохранителям

В Калужской области ввели штрафы за публикацию в СМИ и соцсетях информации, фото и видео с украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша.

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Губернатор напомнил, что подобные запреты уже приняли власти нескольких регионов России. Шапша также добавил, что информацию о БПЛА противника следует отправлять правоохранительным органам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил внести изменения в российское законодательство и ввести наказание для тех, кто публикует фото и видео военных объектов. По его мнению, люди, которые это делают, являются вольными или невольными пособниками врага.

Губернатор Шапша 13 сентября сообщил о падении украинского беспилотника на территории Калужской области. Он заявил, что на месте работали оперативные службы региона. Также он призвал местных жителей не приближаться и не трогать обломки, так как на них может быть взрывчатка.

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