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В Ливане 50 человек погибли при утреннем обстреле со стороны Израиля
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Более 300 граждан получили ранения undefined
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В Ливане 50 человек погибли при утреннем обстреле со стороны Израиля

Более 300 граждан получили ранения

В результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана утром 23 сентября погибли не менее 50 человек и более 300 граждан ранены, заявили в центре экстренных ситуаций Министерства здравоохранения Ливана.

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В списке жертв и пострадавших есть дети и женщины, а также сотрудники спасательных служб, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав арабской республики.

Сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный упреждающий удар по объектам «Хезболлы» в Ливане. Местные СМИ писали о крупных израильских авиаударах на юге Ливана, а также в центре страны в долине Бекаа.

Посол в Тель-Авиве сказал РИА Новости, что Россия оценивает как «очень высокую» вероятность перерастания эскалации между Израилем и Ливаном в полномасштабную войну.

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