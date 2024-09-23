В Ливане 50 человек погибли при утреннем обстреле со стороны Израиля

В результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана утром 23 сентября погибли не менее 50 человек и более 300 граждан ранены, заявили в центре экстренных ситуаций Министерства здравоохранения Ливана.
В списке жертв и пострадавших есть дети и женщины, а также сотрудники спасательных служб, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав арабской республики.
Сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный упреждающий удар по объектам «Хезболлы» в Ливане. Местные СМИ писали о крупных израильских авиаударах на юге Ливана, а также в центре страны в долине Бекаа.
Посол в Тель-Авиве сказал РИА Новости, что Россия оценивает как «очень высокую» вероятность перерастания эскалации между Израилем и Ливаном в полномасштабную войну.