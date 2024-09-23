Увлекался аниме, был замкнутым, на учете не состоял: что известно о школьнике, напавшем с молотком на детей в Иркутской области

В поселке Балаганск Иркутской области школьник напал на сверстников с молотком. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили Daily Storm, что пострадали трое детей. В ведомстве отметили, что подросток на профилактическом учете не состоял, а его семья была благополучной. Мотивы нападавшего выясняют правоохранители. По одной из версий, подросток планировал совершить массовое убийство в школе, а потом покончить с собой.





«Его [школьника] семья не привлекала внимания [правоохранителей]. Пострадавших трое. На одного он непосредственно нападал. Плюс потом еще двум [детям] небольшие телесные повреждения нанес, — сказал Daily Storm представитель МВД. — Жизни пострадавших ничего не угрожает. А нападавшего задержали сотрудники школы».





Предварительно, нападение произошло во время перемены, когда несколько восьмиклассников переодевались в раздевалке перед уроком физкультуры. Один из подростков со словами «Я вас убью» набросился с молотком на одноклассника, ударив того по голове. Двое других ребят, попытавшихся защитить пострадавшего, получили травмы рук.





Услышав шум, в раздевалку прибежал учитель физкультуры. Он отобрал молоток у подростка и вызвал полицию. По словам очевидцев, в рюкзаке у нападавшего также лежал нож. Официально эту информацию в МВД не подтвердили.





Со школьником общаются правоохранители, устанавливаются мотивы поступка. Ребенок воспитывается в полной семье (у него есть младший брат), сигналов о неблагополучии не было, заявила РБК детский омбудсмен в Иркутской области Татьяна Афанасьева. Она уточнила, что одному ученику понадобилась медпомощь, а двое других за ней не обращались. По словам Афанасьевой, у восьмиклассников «небольшие ранения».





О 13-летнем подростке другие учащиеся говорят как о замкнутом, необщительном человеке, указывает Shot. По информации канала, школьник увлекается японской культурой, любит мангу и аниме. В сообщении также говорится, что перед нападением подросток создал Telegram-канал, где рассказывал о своих планах: в частности, он писал, что якобы планировал массовое убийство четыре месяца.





Источник Shot также сказал, что восьмиклассник хотел совершить суицид после массового убийства. Подросток ранил себя и находится на медицинском обследовании, заявили ТАСС в правоохранительных органах. Предварительно, у школьника легкие ранения.





Подросток мог выполнять задание в онлайн-игре, пишет Baza, ссылаясь на слова одной из учениц школы. Девочка утверждает: нападавший якобы успел ей рассказать, что это было задание в игре в Telegram. Мальчик якобы сам попросил дать ему задание, которое заключалось в нападении на школу и дальнейшем самоубийстве.





Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале обратил внимание, что в школе Балаганска отсутствовали пост охраны и какие-либо средства контроля. «Вся безопасность ограничивалась кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт ЧОО «ГЭСЭР». Сама кнопка почему-то находилась у директора школы и в ходе происшествия не нажималась», — написал Хинштейн.





Парламентарий добавил, что Росгвардия уже начала проверку законности действий администрации и ЧОО при организации безопасности школы. По факту ЧП Следственный комитет возбудил дела по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность».





В школе нет рамок металлодетекторов, поскольку ей присвоена четвертая категория безопасности, объяснила позднее РЕН ТВ директор учебного учреждения Ирина Колесник. Такая категория подразумевает, что в школе достаточно установить пропускной режим, тревожную кнопку, планы эвакуации и другие малозначительные средства. Само произошедшее Колесник отказалась комментировать, заявив, что «сейчас все хорошо, все дома и все нормально».





В августе и сентябре в учреждение приходили сотрудники МЧС и предостерегали руководство насчет нарушений противопожарной безопасности, выяснил Daily Storm. Также учебное учреждение МЧС проверяло в 2021 году, и тогда было выявлено пять нарушений. Информации о визите Росгвардии в школу в Балаганске в ФГИС «Единый реестр проверок» нет.





Неделю назад, 16 сентября, в Челябинске 13-летний школьник напал на учеников и педагогов с молотком и ножом. Инцидент произошел в школе №68. Нападавшего задержали. Тогда пострадали две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и 57-летняя учительница биологии. Детей после операций в Челябинске перевезли на лечение в Москву.