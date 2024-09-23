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Более 770 заявлений о пропавших без вести в Курской области поступило с начала августа
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Из них были найдены 369 человек undefined
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Более 770 заявлений о пропавших без вести в Курской области поступило с начала августа

Из них были найдены 369 человек

С начала августа в Курской области в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

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Среди заявлений есть коллективные обращения от организаций, которые разыскивают сразу нескольких сотрудников. Все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально, уточнил глава региона.

Смирнов отметил, что во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек. Из них 118 находились в розыске по запросам родственников.

Кроме того, за этот период сотрудники полиции нашли 101 разыскиваемого. В основном это пожилые люди, которые спешно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.

Губернатор также призвал жителей Курской области, которые покинули приграничные территории, извещать о своем местонахождении местные администрации и оперативно подавать заявление на восстановление паспорта и других личных документов. Это поможет поискам и восстановлению контактов с родственниками, пояснил Смирнов.

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