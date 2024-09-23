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В Иркутской области школьник напал с молотком и ножом на одноклассников
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Предварительно, трое пострадали undefined
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В Иркутской области школьник напал с молотком и ножом на одноклассников

Предварительно, трое пострадали

Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в поселке Балаганск Иркутской области, в результате ранения получили как минимум три ученика, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Инцидент произошел во время перемены перед уроком физкультуры. В раздевалке один из школьников с ножом и молотком набросился на одноклассников. Учитель физкультуры смог обезвредить учащегося.

Ряд других СМИ писали, что школьник напал только с молотком, а нож лежал у него в рюкзаке. Официальной информации о том, с каким именно предметом мальчик напал на одноклассников, не было.

Пострадавшим детям оказана медицинская помощь. Угрозы для их жизни и здоровья нет, отметили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Также СК возбудил дела о покушении на убийство и халатности. Мотивы нападавшего подростка выясняют, на профилактическом учете он не состоял, заявили в региональном управлении МВД.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток ворвался в класс на урок биологии с молотком и напал на учительницу и одноклассников. Тогда пострадали четверо.

#школьник #иркутская область #нападение
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