В Иркутской области школьник напал с молотком и ножом на одноклассников

Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в поселке Балаганск Иркутской области, в результате ранения получили как минимум три ученика, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел во время перемены перед уроком физкультуры. В раздевалке один из школьников с ножом и молотком набросился на одноклассников. Учитель физкультуры смог обезвредить учащегося.
Ряд других СМИ писали, что школьник напал только с молотком, а нож лежал у него в рюкзаке. Официальной информации о том, с каким именно предметом мальчик напал на одноклассников, не было.
Пострадавшим детям оказана медицинская помощь. Угрозы для их жизни и здоровья нет, отметили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.
Также СК возбудил дела о покушении на убийство и халатности. Мотивы нападавшего подростка выясняют, на профилактическом учете он не состоял, заявили в региональном управлении МВД.
Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток ворвался в класс на урок биологии с молотком и напал на учительницу и одноклассников. Тогда пострадали четверо.