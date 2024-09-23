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В белгородском Губкине при падении беспилотника ВСУ повреждены 12 квартир
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Предварительно, пострадавших нет undefined
Новости

В белгородском Губкине при падении беспилотника ВСУ повреждены 12 квартир

Предварительно, пострадавших нет

При падении украинского беспилотника в жилой застройке города Губкина Белгородской области получили повреждения 12 квартир, сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов в Telegram-канале.

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Лобазнов отметил, что квартиры были повреждены в трех многоэтажных домах. Кроме того, повреждения получили 10 автомобилей.

Ответственные специалисты проведут поквартирный обход, зафиксируют повреждения и побеседуют с собственниками, заявил глава администрации. В первоочередном порядке управляющая компания займется временным перекрытием разбитых окон и уборкой территории.

По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее российские средства ПВО сбили три беспилотника в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что после падения обломков в поле около города Каменск-Шахтинский загорелась сухая трава.

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