В белгородском Губкине при падении беспилотника ВСУ повреждены 12 квартир

При падении украинского беспилотника в жилой застройке города Губкина Белгородской области получили повреждения 12 квартир, сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов в Telegram-канале.
Лобазнов отметил, что квартиры были повреждены в трех многоэтажных домах. Кроме того, повреждения получили 10 автомобилей.
Ответственные специалисты проведут поквартирный обход, зафиксируют повреждения и побеседуют с собственниками, заявил глава администрации. В первоочередном порядке управляющая компания займется временным перекрытием разбитых окон и уборкой территории.
По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее российские средства ПВО сбили три беспилотника в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что после падения обломков в поле около города Каменск-Шахтинский загорелась сухая трава.