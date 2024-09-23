В белгородском Губкине при падении беспилотника ВСУ повреждены 12 квартир

При падении украинского беспилотника в жилой застройке города Губкина Белгородской области получили повреждения 12 квартир, сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов в Telegram-канале .

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.