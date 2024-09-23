Правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, передает ТАСС.
Как следует из проекта, изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Штрафы предполагается ввести по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
Штраф за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России) для граждан составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей (за нарушение деятельность компании также могут приостановить по решению суда на срок до 90 суток).
Если пропаганда будет направлена в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов вырастут в два раза, отметили авторы законопроекта. Если пропаганда шла через СМИ или интернет, то штраф достигнет уже четырех миллионов рублей.
В правительстве рассказали, что концептуально законопроект поддерживается с условием его доработки. В частности, по мнению кабмина, критерии понятия «отказ от деторождения» требуют уточнения.
Кабмин также поддержал законопроект о запрете пропаганды «отказа от деторождения» в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нужно создавать условия для женщин, чтобы они могли совмещать успешную карьеру и сохранение семьи, а такое движение, как чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях, предложила запретить.
Позднее она пояснила, что государство не намерено идти по пути принуждения к родам, нарушая права женщин, которые не могут или не хотят иметь детей.