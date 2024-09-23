Правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Штраф за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России) для граждан составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей (за нарушение деятельность компании также могут приостановить по решению суда на срок до 90 суток).