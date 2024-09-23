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В России начнут записывать на видео депортацию мигрантов
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Соответствующий проект уже опубликован и проходит антикоррупционную экспертизу Фото: Global Look Press / Андрей Пронин
Новости

В России начнут записывать на видео депортацию мигрантов

Соответствующий проект уже опубликован и проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: Global Look Press / Андрей Пронин

У российских судебных приставов появится возможность записывать на видео процесс депортации мигрантов. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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В ведомстве разработали проект приказа об использовании средств фиксации — документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит антикоррупционную экспертизу.

Сотрудники ФССП будут снимать на видео весь процесс депортации — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России. О проведении съемки должны предупреждать, отмечается в статье.

Полученные видеоматериалы будут храниться не менее ‎30 суток со дня записи. В случае фиксации действий при документировании административных правонарушений материалы хранятся не менее шести месяцев.

Процесс будут записывать с помощью различного записывающего оборудования, включая IP-камеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и прочие устройства. 

В ФССП полагают, что видеозаписи позволят документировать обстоятельства совершения мигрантами правонарушений.

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