В России начнут записывать на видео депортацию мигрантов

У российских судебных приставов появится возможность записывать на видео процесс депортации мигрантов. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
В ведомстве разработали проект приказа об использовании средств фиксации — документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит антикоррупционную экспертизу.
Сотрудники ФССП будут снимать на видео весь процесс депортации — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России. О проведении съемки должны предупреждать, отмечается в статье.
Полученные видеоматериалы будут храниться не менее 30 суток со дня записи. В случае фиксации действий при документировании административных правонарушений материалы хранятся не менее шести месяцев.
Процесс будут записывать с помощью различного записывающего оборудования, включая IP-камеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и прочие устройства.
В ФССП полагают, что видеозаписи позволят документировать обстоятельства совершения мигрантами правонарушений.