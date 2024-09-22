Президент Израиля заявил, что спецслужбы страны непричастны ко взрывам пейджеров у боевиков «Хезболлы»

Герцог отметил, что в регионе сложилась «опасная ситуация», которая «очевидно может перерасти в нечто более значительное». Израиль не хочет начинать войну с Ливаном, однако не может не реагировать на угрозу со стороны шиитского движения, сказал политик в интервью британскому телеканалу Sky News.





По его словам, Израиль не готов мириться с обстрелами со стороны «Хезболлы», в результате которых еврейское государство было вынуждено эвакуировать из северных районов страны десятки тысяч человек.





Первая волна взрывов пейджеров в Ливане прошла 17 сентября. Эти устройства взрывались в течение получаса в разных частях страны. Правительство страны возложило ответственность за произошедшее на Израиль.





На следующий день, 18 сентября, в нескольких регионах Ливана взрывались средства связи, в том числе ноутбуки, рации и портативные радиостанции. Всего в результате взрывов за два дня погибли 32 человека, около четырех тысяч пострадали.