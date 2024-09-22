Полицейские, сопровождавшие посла России в Пакистане, подорвались на мине

Машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств, подорвалась на мине по пути из города Мингора в отель в Пакистане. Один полицейский погиб, еще несколько получили ранения, никто из дипломатов не пострадал. Об этом сообщили в российском посольстве.





Среди дипломатов был и посол России в Пакистане Альберт Хорев, уточнили представители Москвы.