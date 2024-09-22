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Полицейские, сопровождавшие посла России в Пакистане, подорвались на мине
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Один страж порядка погиб, еще несколько ранены undefined
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Полицейские, сопровождавшие посла России в Пакистане, подорвались на мине

Один страж порядка погиб, еще несколько ранены

Машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств, подорвалась на мине по пути из города Мингора в отель в Пакистане. Один полицейский погиб, еще несколько получили ранения, никто из дипломатов не пострадал. Об этом сообщили в российском посольстве. 


Среди дипломатов был и посол России в Пакистане Альберт Хорев, уточнили представители Москвы. 

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По данным газеты Daily Pakistan, были ранены четверо полицейских. Один из них скончался в больнице. Предполагаемая причина взрыва — бомба с дистанционным запуском, пишет СМИ. 


Атаку осудил президент Пакистана Асиф Али Зардари. Он заявил, что «террористические элементы являются врагами не только страны и нации, но и всего человечества». 


Издание DawnNews пишет, что никто из террористических группировок еще не взял на себя ответственность за произошедшее. 

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