В Москве парень вырвал крест с могилы Маслякова на Новодевичьем кладбище

Молодого человека вывели охранники кладбища. Позже парня передали полиции и доставили на допрос.





По данным Telegram-канала Shot, могилу телеведущего разгромил 19-летний житель Москвы. Предварительно, он страдает психическим заболеванием.





Александр Масляков умер 8 сентября. Ему было 82 года. О причине смерти телеведущего неизвестно. Однако в последнее время Масляков практически перестал появляться на экранах из-за ухудшения здоровья.





Церемония прощания с телеведущим прошла в центре «Планета КВН» в Москве 11 сенября. Его похоронили в тот же день на Новодевичьем кладбище.