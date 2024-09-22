В Москве парень вырвал крест с могилы Маслякова на Новодевичьем кладбище

Москвич вырвал крест на могиле ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он также перенес к стене фотографии.
Молодого человека вывели охранники кладбища. Позже парня передали полиции и доставили на допрос.
По данным Telegram-канала Shot, могилу телеведущего разгромил 19-летний житель Москвы. Предварительно, он страдает психическим заболеванием.
Александр Масляков умер 8 сентября. Ему было 82 года. О причине смерти телеведущего неизвестно. Однако в последнее время Масляков практически перестал появляться на экранах из-за ухудшения здоровья.
Церемония прощания с телеведущим прошла в центре «Планета КВН» в Москве 11 сенября. Его похоронили в тот же день на Новодевичьем кладбище.