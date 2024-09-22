РИА Новости: Российских социологов Шугалея и Суэйфана удерживают в аэропорту столицы Чада

Уточняется, что последний раз Шугалей выходил на связь 19 сентября, чтобы сообщить, что его не пропустили через границу в Чаде.





Причины задержания ученых неизвестны. Согласно данным собеседника агентства, у социологов ранее не возникало проблем с посещением страны.





Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сейчас российское посольство в Республике Чад находится на связи с властями африканской страны и проясняет ситуацию.





Шугалея и Суэйфана похитили в мае 2019 года в Ливии, куда они прибыли, чтобы провести социологическое исследование. Россиян задержали представители одного из вооруженных формирований Триполи. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии заявлял, что Шугалей и Суэйфан собирались повлиять на предстоящие в государстве выборы. Российская сторона опровергла это заявление.





Социологов освободили только 10 декабря 2020 года. 11 декабря они вернулись в Россию.