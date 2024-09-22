РИА Новости: Российских социологов Шугалея и Суэйфана удерживают в аэропорту столицы Чада

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столицы Чада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что последний раз Шугалей выходил на связь 19 сентября, чтобы сообщить, что его не пропустили через границу в Чаде.
Причины задержания ученых неизвестны. Согласно данным собеседника агентства, у социологов ранее не возникало проблем с посещением страны.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сейчас российское посольство в Республике Чад находится на связи с властями африканской страны и проясняет ситуацию.
Шугалея и Суэйфана похитили в мае 2019 года в Ливии, куда они прибыли, чтобы провести социологическое исследование. Россиян задержали представители одного из вооруженных формирований Триполи. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии заявлял, что Шугалей и Суэйфан собирались повлиять на предстоящие в государстве выборы. Российская сторона опровергла это заявление.
Социологов освободили только 10 декабря 2020 года. 11 декабря они вернулись в Россию.