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РИА Новости: Российских социологов Шугалея и Суэйфана удерживают в аэропорту столицы Чада
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Посольство РФ проясняет ситуацию, сообщила официальный представитель МИД Захарова undefined
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РИА Новости: Российских социологов Шугалея и Суэйфана удерживают в аэропорту столицы Чада

Посольство РФ проясняет ситуацию, сообщила официальный представитель МИД Захарова

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столицы Чада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. 

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Уточняется, что последний раз Шугалей выходил на связь 19 сентября, чтобы сообщить, что его не пропустили через границу в Чаде. 


Причины задержания ученых неизвестны. Согласно данным собеседника агентства, у социологов ранее не возникало проблем с посещением страны.


Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сейчас российское посольство в Республике Чад находится на связи с властями африканской страны и проясняет ситуацию.


Шугалея и Суэйфана похитили в мае 2019 года в Ливии, куда они прибыли, чтобы провести социологическое исследование. Россиян задержали представители одного из вооруженных формирований Триполи. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии заявлял, что Шугалей и Суэйфан собирались повлиять на предстоящие в государстве выборы. Российская сторона опровергла это заявление.


Социологов освободили только 10 декабря 2020 года. 11 декабря они вернулись в Россию. 

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