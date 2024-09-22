В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали 10 человек

«Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей. Среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны», — написал Гладков в своем Telegram-канале.





Губернатор уточнил, что шестерых пострадавших доставляют в белгородскую, а четырех — в областную больницу. Врачи оценивают состояние троих мужчин как тяжелое, других пяти раненых — как средней степени тяжести.





Остальные двое находятся в удовлетворительном состоянии. Всем получившим травмы оказывают необходимую помощь, добавил Гладков.





21 сентября глава региона сообщал, что ВСУ обстреляли села Николаевка, Красные зори и город Шебекино в Белгородской области.