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В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали 10 человек
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Среди них — семь бойцов самообороны и глава сельского поселения undefined
Новости

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали 10 человек

Среди них — семь бойцов самообороны и глава сельского поселения

Десять человек пострадали при обстреле села Черемошное в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей. Среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны», — написал Гладков в своем Telegram-канале.


Губернатор уточнил, что шестерых пострадавших доставляют в белгородскую, а четырех — в областную больницу. Врачи оценивают состояние троих мужчин как тяжелое, других пяти раненых — как средней степени тяжести. 


Остальные двое находятся в удовлетворительном состоянии. Всем получившим травмы оказывают необходимую помощь, добавил Гладков. 


21 сентября глава региона сообщал, что ВСУ обстреляли села Николаевка, Красные зори и город Шебекино в Белгородской области.

#обстрел #белгородская область #гладков
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