В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали 10 человек

Десять человек пострадали при обстреле села Черемошное в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей. Среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что шестерых пострадавших доставляют в белгородскую, а четырех — в областную больницу. Врачи оценивают состояние троих мужчин как тяжелое, других пяти раненых — как средней степени тяжести.
Остальные двое находятся в удовлетворительном состоянии. Всем получившим травмы оказывают необходимую помощь, добавил Гладков.
21 сентября глава региона сообщал, что ВСУ обстреляли села Николаевка, Красные зори и город Шебекино в Белгородской области.