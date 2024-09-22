«Известия»: Отравившиеся в Красноярском крае неизвестным веществом, могли перепутать приправу с пестицидами

По словам собеседника газеты, следователи отрабатывают все версии произошедшего. В региональном управлении Следственного комитета (СК) также сообщили, что изъяли из магазина и из дома семьи продукты питания и иные вещества.





Ранее стало известно, что третий ребенок умер в Красноярском крае после того, как поужинал курицей и пельменями, купленными в сельском магазине.





Как рассказали в региональном главке СК РФ, семья с четырьмя детьми (шести, 11, 12 и 13 лет) проживает в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября у всех них проявились признаки пищевого отравления. Накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые купили в местном магазине. Родители и дети в больницу с жалобами на тошноту и рвоту.





После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. Возраст третьего погибшего ребенка уточняется.