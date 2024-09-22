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«Известия»: Отравившиеся в Красноярском крае неизвестным веществом, могли перепутать приправу с пестицидами
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По последним данным, погибли трое детей из многодетной семьи undefined
Новости

«Известия»: Отравившиеся в Красноярском крае неизвестным веществом, могли перепутать приправу с пестицидами

По последним данным, погибли трое детей из многодетной семьи

Члены семьи, которые тяжело отравились в селе Красноярского края, могли по ошибке употребить в пищу пестициды, перепутав их с приправой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник. 

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По словам собеседника газеты, следователи отрабатывают все версии произошедшего. В региональном управлении Следственного комитета (СК) также сообщили, что изъяли из магазина и из дома семьи продукты питания и иные вещества.


Ранее стало известно, что третий ребенок умер в Красноярском крае после того, как поужинал курицей и пельменями, купленными в сельском магазине.


Как рассказали в региональном главке СК РФ, семья с четырьмя детьми (шести, 11, 12 и 13 лет) проживает в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября у всех них проявились признаки пищевого отравления. Накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые купили в местном магазине. Родители и дети в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. 


После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. Возраст третьего погибшего ребенка уточняется.

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