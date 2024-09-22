В Минобороны отчитались об отражении трех попыток ВСУ прорваться через границу России в Курской области

В Министерстве обороны России сообщили, что в течение суток были отражены три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области.





На Курском направлении противник за сутки потерял свыше 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, рассказали в министерстве.





Кроме того, в ведомстве отчитались, что российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуру военных аэродромов.





Уточняется, что удары нанесены по «цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе».