Новости
Новости 18+
St
В Минобороны отчитались об отражении трех попыток ВСУ прорваться через границу России в Курской области
18+
За сутки противник лишился более 380 военных и 11 единиц бронетехники, указали в ведомстве undefined
Новости

В Минобороны отчитались об отражении трех попыток ВСУ прорваться через границу России в Курской области

За сутки противник лишился более 380 военных и 11 единиц бронетехники, указали в ведомстве

В Министерстве обороны России сообщили, что в течение суток были отражены три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области. 


На Курском направлении противник за сутки потерял свыше 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, рассказали в министерстве.


Кроме того, в ведомстве отчитались, что российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуру военных аэродромов. 


Уточняется, что удары нанесены по «цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#всу #сво #украина #курск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...