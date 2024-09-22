В Курской области погиб начальник отдела спасцентра «Лидер» Вячеслав Цоффка

«В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — приводит слова главы МЧС Александра Куренкова его пресс-служба.





Отмечается, что за годы службы Цоффка был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.





На его счету свыше 10 тысяч обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов. Погибший участвовал в гуманитарном разминировании не только в России, но и за границей.