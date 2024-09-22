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В Курской области погиб начальник отдела спасцентра «Лидер» Вячеслав Цоффка
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Ему было 46 лет undefined
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В Курской области погиб начальник отдела спасцентра «Лидер» Вячеслав Цоффка

Ему было 46 лет

Начальник пиротехнического отдела центра Вячеслав Цоффка погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему было 46 лет. Об этом сообщили в МЧС России. 

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«В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — приводит слова главы МЧС Александра Куренкова его пресс-служба.


Отмечается, что за годы службы Цоффка был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами. 


На его счету свыше 10 тысяч обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов. Погибший участвовал в гуманитарном разминировании не только в России, но и за границей.

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