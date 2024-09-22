Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в специальной военной операции. Это мнение он озвучил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — сказал представитель Кремля.
Видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
6 сентября Песков заявил, что ограничивать распространение информации нельзя, но цензура необходима в нынешних условиях. Свобода информации, по его мнению, все-таки должна быть, «если выйти из этого периода острого воспаления».