Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в специальной военной операции. Это мнение он озвучил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».





«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — сказал представитель Кремля.





Видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.