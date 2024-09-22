В Иране произошел взрыв на шахте, погибли 30 человек

«Число погибших в результате аварии на шахте Табас увеличилось до 30 человек к девяти часам утра (8:30 мск)», — указывает агентство.





По словам губернатора провинции Южный Хорасан Мохаммада Али Ахунди, в сложившейся ситуации существует вероятность роста числа жертв.





В момент взрыва в блоках C и B угольной шахты в Табасе находились 69 рабочих. Гендиректор антикризисного управления провинции также уточнил, что взрыв в шахте не был пожаром. По его словам, причиной удушья шахтеров стал выброс метана.