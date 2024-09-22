В Иране произошел взрыв на шахте, погибли 30 человек

В результате взрыва на шахте в городе Табас иранской провинции Южный Хорасан погибли 30 человек. Об этом сообщает агентство Khabar Online со ссылкой на генерального директора управления кризисных ситуаций региона.
«Число погибших в результате аварии на шахте Табас увеличилось до 30 человек к девяти часам утра (8:30 мск)», — указывает агентство.
По словам губернатора провинции Южный Хорасан Мохаммада Али Ахунди, в сложившейся ситуации существует вероятность роста числа жертв.
В момент взрыва в блоках C и B угольной шахты в Табасе находились 69 рабочих. Гендиректор антикризисного управления провинции также уточнил, что взрыв в шахте не был пожаром. По его словам, причиной удушья шахтеров стал выброс метана.