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В Иране произошел взрыв на шахте, погибли 30 человек
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Количество жертв может вырасти, заявили власти undefined
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В Иране произошел взрыв на шахте, погибли 30 человек

Количество жертв может вырасти, заявили власти

В результате взрыва на шахте в городе  Табас иранской провинции Южный Хорасан погибли 30 человек. Об этом сообщает агентство Khabar Online со ссылкой на генерального директора управления кризисных ситуаций региона.

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«Число погибших в результате аварии на шахте Табас увеличилось до 30 человек к девяти часам утра (8:30 мск)», — указывает агентство.


По словам губернатора провинции Южный Хорасан Мохаммада Али Ахунди, в сложившейся ситуации существует вероятность роста числа жертв.


В момент взрыва в блоках C и B угольной шахты в Табасе находились 69 рабочих. Гендиректор антикризисного управления провинции также уточнил, что взрыв в шахте не был пожаром. По его словам, причиной удушья шахтеров стал выброс метана. 

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