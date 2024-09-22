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«Хезболла» нанесла массированный удар по Израилю
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Было выпущено свыше 100 ракет undefined
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«Хезболла» нанесла массированный удар по Израилю

Было выпущено свыше 100 ракет

Утром из Ливана по северу Израиля в район Хайфы и Галилеи было запущено более 100 ракет. Об этом сообщили в Армии обороны страны (ЦАХАЛ). 

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Times of Israel со ссылкой на военных пишет, что атаку осуществила ливанская группировка «Хезболла».


Представители шиитского движения сообщили, что целью их атаки была авиабаза израильских ВВС Рамат-Давид. После удара там возник пожар. Также огонь вспыхнул в порту Хайфы.


Обломки одной из перехваченных ракет упали в районе Назарета, отмечает The Times of Israel. Газета со ссылкой на медиков пишет, что один мужчина в возрасте 60 лет был легко ранен осколками после перехвата. 


В то же время израильские военные проникли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание, объяснив это прекращением работы телеканала на 45 дней. Как рассказывают журналисты, ранее власти Израиля уже грозились закрыть их офис, но визит вооруженных людей стал неожиданностью. 

#палестина #израиль #ближний восток #ливан
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