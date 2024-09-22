«Хезболла» нанесла массированный удар по Израилю

Times of Israel со ссылкой на военных пишет, что атаку осуществила ливанская группировка «Хезболла».





Представители шиитского движения сообщили, что целью их атаки была авиабаза израильских ВВС Рамат-Давид. После удара там возник пожар. Также огонь вспыхнул в порту Хайфы.





Обломки одной из перехваченных ракет упали в районе Назарета, отмечает The Times of Israel. Газета со ссылкой на медиков пишет, что один мужчина в возрасте 60 лет был легко ранен осколками после перехвата.





В то же время израильские военные проникли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание, объяснив это прекращением работы телеканала на 45 дней. Как рассказывают журналисты, ранее власти Израиля уже грозились закрыть их офис, но визит вооруженных людей стал неожиданностью.