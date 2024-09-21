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В Красноярском крае двое детей умерли, съев пельмени и курицу
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Погибли 6-летняя девочка и ее 13-летний брат undefined
Новости

В Красноярском крае двое детей умерли, съев пельмени и курицу

Погибли 6-летняя девочка и ее 13-летний брат

Многодетная семья из села Красная Сопка Красноярского края, родители и четверо несовершеннолетних, попали в больницу с симптомами отравления. Позже 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались. Об этом рассказали следователи. 


Сейчас мужчина и женщина, а также двое их детей находятся в больнице в тяжелом состоянии. Чем именно отравилась семья, неизвестно. 


Установлено, что накануне и дети, и взрослые ели на ужин пельмени и курицу, купленные в местном магазине. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. 

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#дети #отравление #многодетные семьи #красноярский край
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