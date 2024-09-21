В Красноярском крае двое детей умерли, съев пельмени и курицу

Многодетная семья из села Красная Сопка Красноярского края, родители и четверо несовершеннолетних, попали в больницу с симптомами отравления. Позже 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались. Об этом рассказали следователи.





Сейчас мужчина и женщина, а также двое их детей находятся в больнице в тяжелом состоянии. Чем именно отравилась семья, неизвестно.





Установлено, что накануне и дети, и взрослые ели на ужин пельмени и курицу, купленные в местном магазине. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.