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Минобороны РФ: ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК
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Также сообщается, что вертолеты атаковали места дислокации ВСУ undefined
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Минобороны РФ: ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК

Также сообщается, что вертолеты атаковали места дислокации ВСУ

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом отчитались в Минобороны РФ.


Кроме того, удары были нанесены по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). По заявлению ведомства, цели группового удара достигнуты. 


Российские вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, также сообщили в Минобороны. 


Ранее губернатор региона Алексей Смирнов рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще три ракеты и беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Курской областью.

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Минобороны РФ: За ночь силы ПВО нейтрализовали 101 украинский беспилотник

Больше всего дронов сбили над Брянской областью 21 сентября 2024
Dailystorm - Минобороны РФ: За ночь силы ПВО нейтрализовали 101 украинский беспилотник
#всу #сво #минобороны рф #курск
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