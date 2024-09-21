Минобороны РФ: ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом отчитались в Минобороны РФ.





Кроме того, удары были нанесены по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). По заявлению ведомства, цели группового удара достигнуты.





Российские вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, также сообщили в Минобороны.





Ранее губернатор региона Алексей Смирнов рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще три ракеты и беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Курской областью.