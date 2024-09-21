Новости
Новости 18+
St
Politico: США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России и Китая
18+
Также в состоянии повышенной готовности находится эскадрилья истребителей, уточняет издание undefined
Новости

Politico: США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России и Китая

Также в состоянии повышенной готовности находится эскадрилья истребителей, уточняет издание

Власти США решили направить дополнительные силы на Аляску, так как считают, что Россия и Китай стали активнее действовать в регионе. Об этом пишет издание Politico.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

По данным газеты, американские военные увеличивают свое присутствие возле  полуострова. В регион был переброшен эсминец Sterett и армейское подразделение, которое оснащено ракетной системой большой дальности. 


Также эскадрилья истребителей, которая базируется на Аляске, приведена в состояние повышенной боевой готовности, пишет газета. 


Politico, говоря о причинах этих шагов, ссылается на сенатора-республиканца от Аляски Дэна Салливана. Он высказал мнение, что Китай и Россия стали чаще проводить маневры в регионе.


15 сентября Минобороны сообщило, что российские самолеты-ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Чукотского моря. Они отработали нанесение ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника.

Самолеты не вышли за пределы международного воздушного пространства. В Минобороны подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с правилами.


В июле Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6 провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, также отчитывались в российском оборонном ведомстве. 

#военная служба #аляска #сша #армия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...