Politico: США перебросили дополнительные силы на Аляску из-за России и Китая

По данным газеты, американские военные увеличивают свое присутствие возле полуострова. В регион был переброшен эсминец Sterett и армейское подразделение, которое оснащено ракетной системой большой дальности.





Также эскадрилья истребителей, которая базируется на Аляске, приведена в состояние повышенной боевой готовности, пишет газета.





Politico, говоря о причинах этих шагов, ссылается на сенатора-республиканца от Аляски Дэна Салливана. Он высказал мнение, что Китай и Россия стали чаще проводить маневры в регионе.





15 сентября Минобороны сообщило, что российские самолеты-ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Чукотского моря. Они отработали нанесение ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника.

Самолеты не вышли за пределы международного воздушного пространства. В Минобороны подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с правилами.





В июле Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6 провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, также отчитывались в российском оборонном ведомстве.