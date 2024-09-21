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Рогов: Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ, выпущенные по Токмаку
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Ранее он сообщал, что в Запорожской области заметили авиацию противника undefined
Новости

Рогов: Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ, выпущенные по Токмаку

Ранее он сообщал, что в Запорожской области заметили авиацию противника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиабомбы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Токмаку Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.


«Слава Богу и ПВО России. Наши доблестные воины сбили две управляемые авиационные бомбы, которые нацисты выпустили по мирному городу Токмаку в Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.


Ранее Рогов заявил, что в небе над частью Запорожской области была замечена авиация противника и есть риск применения авиабомб JDAM. 

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#рогов #ракеты #запорожская область
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