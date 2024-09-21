Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП

Заместитель министра туризма Нижегородской области Галина Галкина стала жертвой ДТП. Авария произошла вчера вечером на автодороге Нижний Новгород — Йошкар-Ола в Семеновском районе региона. Кроме Галины Галкиной, в ДТП погибли еще два человека.
Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Это водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник Агентства гостеприимства.
По данным регионального управления МЧС, ЧП случилось, когда две легковые машины столкнулись, а одна из них загорелась.
Галкина стала заместителем министра туризма региона Сергея Яковлева в октябре 2023 года, она курировала направление народных художественных промыслов и выставочно-конгрессную деятельность. В областное правительство Галкина пришла из региональной телерадиокомпании «ННТВ», где была заместителем генерального директора по коммерции и развитию. Ранее она работала в группе компаний «Электроника».