Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП

Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Это водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник Агентства гостеприимства.





По данным регионального управления МЧС, ЧП случилось, когда две легковые машины столкнулись, а одна из них загорелась.





Галкина стала заместителем министра туризма региона Сергея Яковлева в октябре 2023 года, она курировала направление народных художественных промыслов и выставочно-конгрессную деятельность. В областное правительство Галкина пришла из региональной телерадиокомпании «ННТВ», где была заместителем генерального директора по коммерции и развитию. Ранее она работала в группе компаний «Электроника».